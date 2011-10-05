Депутати пропонують врегулювати матюки охоронців законодавчо

Фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягає на законодавчому врегулюванні порядку пересування кортежів високопосадовців на дорогах України.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», заявив народний депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, коментуючи черговий інцидент з кортежем прем’єр-мністра Миколи АЗАРОВА

А.ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що влада переходить межу. «Неприпустимо, що громадяни страждають щодня від годинних заторів, запізнюються на роботу. Сьогодні охоронці ламають людям дзеркала автомобілів, а завтра що, почнуть стріляти?» - обурений депутат.

При цьому А.ПАВЛОВСЬКИЙ нагадав, що 24 травня цього року він особисто був свідком того, як охоронці з кортежу президента Віктора ЯНУКОВИЧА погрожували зброєю людям, які стояли з прапорами партії «Батьківщина» вздовж вулиці Борисоглібської, біля якої проїжджає кортеж глави держави.

«Враховуючи всі ці обставини, я та мій колега Олександр СОЧКА тоді внесли відповідний законопроект, який мав би врегулювати порядок пересування керівників держави містом, згідно з яким, зокрема, дорожній рух при проїзді високопосадовців або іноземних делегацій може перекриватися не більше, ніж за три хвилини до проїзду, однак більшість цей законопроект навіть не включила до порядку денного. Зараз ми повторно наполягатимемо на його включенні», - повідомив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.