Німецький експерт: Тимошенко не може бути об'єктом торгу

Керівник українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ вважає, що рішення Печерського районного суду Києва у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО матиме негативні наслідки для України, навіть якщо згодом воно буде скасовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції на тему: «Вирок Тимошенко: наслідки для України».

«Цей процес сприймався ЄС як політичний процес, як несправедливий процес, і багато людей в ЄС думали, що після розмов Президента з представниками ЄС, які відбулися нещодавно, буде знайдено вихід з цієї ситуації, а навпаки - був максимальний вирок. Це сприймається в ЄС дуже негативно, і буде дуже важко виходити з цієї ситуації», - сказав Н.ЛАНГЕ.

За словами експерта, в Німеччині вирок Ю.ТИМОШЕНКО сприймається як дуже негативний сигнал для німецького бізнесу та інвесторів, які вважають, що в Україні неможливо захистити свою власність і свою позицію в судах.

Н.ЛАНГЕ також зазначив, що відеосюжет про винесення Ю.ТИМОШЕНКО вироку був показаний в головних новинах німецького телебачення.

«Мені дуже шкода, що Україна знову в новинах в Німеччині тільки в дуже негативному світлі. Для політиків, які є друзями України, зараз дуже важко знайти аргументи перед виборцями Німеччини, чому Україні треба давати перспективу членства в ЄС», - додав він.

Коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО не є остаточним, Н.ЛАНГЕ зауважив, що з точки зору європейських політиків, зокрема федерального канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ, Ю.ТИМОШЕНКО не може бути об`єктом торгів між Україною та ЄС.