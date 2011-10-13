Регіонали висадили в Бучі 400 кущів бузку

21:46, 13 жовтня 2011
Політика
1322 0

Алею Єднання закладали Рибак та Присяжнюк

Сьогодні в місті Бучі на Київщині керівники Партії регіонів висадили в міському парку майже 400 кущів бузку та саджанців різних дерев.

Участь у висадці взяли народний депутат, перший заступник голови ПР Володимир РИБАК, губернатор Київської області, перший заступник голови Київської обласної організації ПР Анатолій ПРИСЯЖНЮК та керівники обласних партійних організацій, повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Новоутворена алея отримала назву алея Єднання. Вона символізує згуртованість та єдність усієї Української держави заради її економічної стабільності, соціального та політичного розвитку, зазначається в повідомленні.

«Сьогоднішній захід – це символічний приклад того, як мають співпрацювати один з одним усі регіони нашої країни, - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК. – Тільки пліч-о-пліч ми зможемо не лише поліпшити життя наших громадян, а й зміцнити позиції України серед інших європейських держав».

За даними прес-служби, закладання алеї відбулось в рамках Всеукраїнського семінару керівників регіональних партійних організацій, під час якого було підбито підсумки роботи Партії регіонів та окреслено завдання регіональних організацій на майбутнє.

У роботі семінару взяли участь перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, народний депутат, перший заступник голови ПР В.РИБАК, голова Центральної контрольної комісії Партії регіонів Микола БІЛОБЛОЦЬКИЙ, голова Київської ОДА А.ПРИСЯЖНЮК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter