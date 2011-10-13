Регіонали висадили в Бучі 400 кущів бузку

Сьогодні в місті Бучі на Київщині керівники Партії регіонів висадили в міському парку майже 400 кущів бузку та саджанців різних дерев.

Участь у висадці взяли народний депутат, перший заступник голови ПР Володимир РИБАК, губернатор Київської області, перший заступник голови Київської обласної організації ПР Анатолій ПРИСЯЖНЮК та керівники обласних партійних організацій, повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Новоутворена алея отримала назву алея Єднання. Вона символізує згуртованість та єдність усієї Української держави заради її економічної стабільності, соціального та політичного розвитку, зазначається в повідомленні.

«Сьогоднішній захід – це символічний приклад того, як мають співпрацювати один з одним усі регіони нашої країни, - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК. – Тільки пліч-о-пліч ми зможемо не лише поліпшити життя наших громадян, а й зміцнити позиції України серед інших європейських держав».

За даними прес-служби, закладання алеї відбулось в рамках Всеукраїнського семінару керівників регіональних партійних організацій, під час якого було підбито підсумки роботи Партії регіонів та окреслено завдання регіональних організацій на майбутнє.

У роботі семінару взяли участь перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, народний депутат, перший заступник голови ПР В.РИБАК, голова Центральної контрольної комісії Партії регіонів Микола БІЛОБЛОЦЬКИЙ, голова Київської ОДА А.ПРИСЯЖНЮК.