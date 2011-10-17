Ківалов: Прізвище Кірєєва на Венеціанській комісії не звучало

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ заявляє, що із здивуванням прочитав у пресі, що Венеціанська комісія обговорювала питання розгляду Печерським райсудом Києва справи екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і питання про призначення судді Родіона КІРЄЄВА суддею цього суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.КІВАЛОВА, який 15 жовтня виступив на засіданні Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) і на засіданні комісії з «українських» питань.

«На пленарній сесії було розглянуто чотири питання по Україні. Комісія дала свої Висновки за проектами законів про вибори народних депутатів в Україні, про адвокатуру і про мирні збори в Україні. А також Комісія розглянула проект закону про внесення змін до Закону України «Про судовий устрій і статус суддів» й інші законодавчі акти, розроблений Національною комісією зі зміцнення демократії і затвердження верховенства права. Проект закону є баченням Національної комісії подальшого реформування судової системи. Позицію України з даного питання озвучив я, а експерти Венеціанської комісії висловили свою думку», - повідомив С.КІВАЛОВ.

За його словами, Венеціанська комісія позитивно оцінила окремі положення законопроекту і висловила готовність і надалі надавати допомогу в процесі вдосконалення українського законодавства про судовий устрій. Разом з тим, комісія вкотре рекомендувала Україні внести зміни до Конституції України з метою удосконалення процедур призначення і звільнення суддів і інших положень, що стосуються функціонування судової влади в Україні.

«Крім того, у зв`язку з останніми коментарями Висновку Венеціанської комісії в українській пресі стосовно Печерського суду і судді КІРЄЄВА, хочу внести ясність з даного питання. Оскільки Висновок комісії був або навмисно спотворений опозицією, або неправильно інтерпретований. По-перше, Венеціанська комісія розглядала конкретний законопроект і давала свою оцінку предметно, в межах його норм», - заявив С.КІВАЛОВ.

Крім того, він зазначив, що правова оцінка судових рішень не відноситься до компетенції Венеціанської комісії.

«По-третє, рекомендації Венеціанської комісії не нові і не стосуються конкретного судового процесу, як це представлено в пресі. Комісія вкотре рекомендувала внести ряд змін до Конституції і чинного законодавства з метою посилення принципу незалежності суддів», - пояснив С.КІВАЛОВ.

«Хочу особливо наголосити, що при ухваленні Висновку на проект закону про внесення змін до Закону України «Про судовий устрій і статус суддів» і до інших законодавчих актів, підготовлених Національною комісією зі зміцнення демократії і затвердження верховенства права, на засіданні Венеціанської комісії ані прізвище судді КІРЄЄВА, ані назва Печерського районного суду міста Києва навіть не звучали», - уточнив С.КІВАЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня у прес-службі Венеціанської комісії повідомили, що Комісія у ході 88-ї пленарної сесії ухвалила рекомендації до проекту Закону України «Про внесення деяких змін до Закону України «Про судовий устрій і статус суддів».

«У Венеції було зазначено, що тимчасові судді – ті, хто повинен пропрацювати 5 років до отримання статусу постійних – не є повністю незалежними, оскільки перебувають під спостереженням перед отриманням призначення. Суддя, який судив колишнього прем`єр-міністра, був, насправді, все ще тимчасовим суддею», - наголошується у висновках Венеціанської комісії.

При цьому в повідомленні наголошується, що питання про вирок Ю.ТИМОШЕНКО не відноситься до компетенції Комісії, проте питання переслідування політиків відповідно до Кримінального кодексу, що реформується українським парламентом, вивчається.