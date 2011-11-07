Завгар Могильова став на бік Луценка

Автомобілі автогосподарства МВС України закріплюються за відсутністю достатньої кількості штатних водіїв за працівниками інших оперативних підрозділів відомства ще з часів видання відповідного наказу міністра внутрішніх справ України Микола БІЛОКОНЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на допиті у Печерському районному суді Києва заявив начальник автогосподарства МВС України Василь ОРБАН, який був викликаний на судове засідання як свідок у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

«Наказ БІЛОКОНЯ діє і дотепер – в разі відсутності штатних водіїв у автогосподарстві закріпляти за автомобілями офіцерів інших оперативних підрозділів… Не він (водій екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА Леонід ПРИСТУПЛЮК – УНІАН) один був офіцером, закріпленим за автомобілем – весь час десь 150-200 офіцерів оперативних підрозділів були закріплені за автомобілями», - зазначив В.ОРБАН, зауваживши, що такий принцип не заперечував і відповідав внутрішнім наказам та інструкціям міністерства.

Також свідок зауважив, що водіями міністра могли бути лише особи, які мають відповідний допуск до секретної інформації. А оскільки у штатному розкладі водіїв автогосподарства таких осіб не було і немає зараз, відповідно, вони залучалися з інших підрозділів.

Також, відповідаючи на запитання сторони захисту Ю.ЛУЦЕНКА, В.ОРБАН зазначив, що в 2007 році його приймали на службу до органів внутрішніх справ у віці 58 років і в кадрового апарату відомства до його віку не виникало будь-яких питань (УНІАН: сторона обвинувачення має сумнів у законності працевлаштування в МВС Л.ПРИСТУПЛЮКА у 2005 році, коли йому виповнилося 47 років).

У той же час свідок наголосив, що ніяких вказівок щодо функціональних обов’язків водіїв автогосподарства він ні від Ю.ЛУЦЕНКА, ні від третіх осіб не отримував.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, звинувачує Ю.ЛУЦЕНКА у незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Досі більшість свідків у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.

Крім того, ряд свідків заявляли, що не можуть надати свідчень по суті обвинувачення.