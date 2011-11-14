Засудженому колишньому прем`єр-міністру України Юлії Тимошенко на день народження подарують картину, інкрустовану сріблом.

Про це Gazeta.ua розповів один з активістів "майдану" під Печерським районним судом Києва бард Володимир Гонський.

"27 листопада під Лук`янівське СІЗО прийде Василь Шкляр. Він подарує Юлії Тимошенко картину, яку привіз з Америки. Це картина художника Рема Багаутдіна. У нього дуже цікава біографія. Його батька, волзького татарина, репресували. Рема та його брата виховали в Україні в дитячому притулку. Вони стали повністю українцями за духом. У 72-му році Рем тікає в Америку. Зараз ми шукаємо його брата, який начебто залишився у Києві. Рему зараз 84 роки і він - геніальний український художник - живе в українському поселенні у злиднях. Як я зрозумів, ця картина зі срібла і на ній Юля у шатах Жанни д`Арк. Не знаю точну вартість цієї картини, але це дорогий подарунок", - розповів Гонський.

Бард також повідомив, що Шкляр передав йому 100 книжок "Чорний ворон", щоб роздати їх активним мешканцям наметового містечка під Печерським судом.

"Книжки роздаю не масово. Кілька на Донбас, кілька на Одещину, кілька на Дніпропетровщину. Даю у руки, щоб ця книга працювала", - зазначив Гонський.

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