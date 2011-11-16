У Хмельницькому - сутички між активістами ПР і підприємцями

У Хмельницькому під час регіонального мітингу підприємців сталися сутички між активістами Партії регіонів та учасниками акції.

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі прихильників Партії регіонів прийшли на акцію підприємців, у якій беруть участь близько 3 тисяч осіб, і почали скандувати гасла: «ЯНУКОВИЧ - наш Президент!», «Губернатор ЯДУХА - наш патріот!».

У відповідь підприємці почали вигукувати: «Яничари – геть!» і намагалися застосувати фізичну силу до «регіоналів». Між ними вишикувалось близько 60 правоохоронців, які стримують два опозиційні табори.

Водночас мітинг підприємців на площі біля Хмельницької ОДА продовжується.

Представники Партії регіонів наблизились до стін обладміністрації з прапорами і тримають транспаранти з написами: «Україна для людей!», «ЯНУКОВИЧ - наш Президент!».