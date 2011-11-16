Литвин думає, що тема Тимошенко ще не закрита

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що питання про кримінальну відповідальність екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО ще не закрито.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні журналістам у Житомирській області, де він перебуває з робочою поїздкою.

«Діалог продовжуватиметься, оскільки закон про гуманізацію економічних злочинів ухвалювали загалом, а мова йде про деякі знакові персоналії», - сказав він.

«Думаю, що на сьогодні ця тема ще не закрита», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також підкреслив, що перед підписанням цього закону про декриміналізацію злочинів у сфері господарської діяльності необхідно проаналізувати, чи є збалансованим його текст, враховуючи, що під час голосування у другому читанні були враховані не всі поправки.

Також В.ЛИТВИН вважає необґрунтованими звинувачення на адресу парламенту в тому, що своєю відмовою декриміналізувати статтю 365 Кримінального кодексу він перешкодив євроінтеграційним прагненням нашої держави.

Він назвав відповідні обвинувачення на адресу ВР емоційними.

«На мою думку, за всієї чутливості і складності цієї проблеми не потрібно, аби вся Україна стала заручником, - сказав він. - Вважаю, що є зацікавленість як з боку України у просуванні до Євросоюзу, так і Євросоюзу у тому, щоб Україна перебувала в орбіті європейського співтовариства».

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)». Водночас не було підтримано поправку опозиції, що передбачала декриміналізацію ст. 365 Кримінального кодексу, за якою засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.