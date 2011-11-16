«Реформи заради майбутнього» висувають ультиматум опозиції

Фракція «Реформи заради майбутнього» не голосуватиме за проект закону про ринок земель, який внесено до завтрашнього порядку денного роботи парламенту, поки документ не пройде широке суспільне обговорення.

Про це лідер фракції Ігор РИБАКОВ заявив в коментарі УНІАН.

«Чудово усвідомлюючи, що зволікати із запровадженням земельної реформи не можна, депутати нашої фракції, проте, наполягають на її публічному обговоренні», - підкреслив лідер фракції.

«Верховна Рада просто не має права приймати законопроект про ринок земель без урахування пропозицій, ідей і напрацювань усіх без винятку зацікавлених сторін», - переконаний народний депутат.

«Фракція «Реформи заради майбутнього» готова стати одним з організаторів такого широкого діалогу і всіляко сприяти залученню до обговорення земельної реформи представників наукових і громадських організацій, експертів і аграріїв-практиків, представників органів місцевого самоврядування по всій вертикалі - від обласних держадміністрацій до сільських голів», - відзначив І.РИБАКОВ.

«Земельна реформа має запроваджуватися за участю людей, які не з чуток знають проблеми села, - переконаний він, - адже всі попередні і, на жаль, безрезультатні спроби запровадити земельну реформу були з самого початку приречені на поразку, оскільки їх розробники не прислухалися до думки практиків».

На запитання про позицію фракції щодо ухвалення закону про вибори народних депутатів, лідер фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор РИБАКОВ заявив: «Якщо Тимчасовій спеціальній комісії з підготовки проекту виборчого закону не вдасться запропонувати депутатському корпусу узгоджений і зважений документ, в якому будуть збережені ключові позиції, у тому числі і ті, про які йдеться у рекомендаціях Венеціанської комісії, ми голосуватимемо за законопроект 9265-1, підписаний мною та іншими керівниками фракцій парламентської більшості».

Він відзначив, що у сесійній залі Верховної Ради одразу після внесення зазначеного законопроекту вистачало голосів для його ухвалення.

«Але депутати фракції «Реформи заради майбутнього» виходили з того, що ані парламенту, ані українському суспільству не потрібний закон за будь-яку ціну. Тим паче, що робота над ухваленням закону про вибори перебуває під пильною увагою європейського співтовариства, зокрема - Венеціанської комісії. Саме заради пошуку консенсусу між фракціями більшості і опозиції і було створено ТСК, яку очолив представник опозиції», - підкреслив І.РИБАКОВ.

«Проте, якщо опозиція відмовиться від пошуку компромісів, ми голосуватимемо за законопроект 9265-1, під яким стоїть мій підпис і підписи інших керівників фракцій парламентської більшості», - підкреслив лідер фракції «Реформи заради майбутнього».