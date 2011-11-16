Азаров візьме участь у науковому конгресі

З розвитку інформаційних технологій

Завтра, 17 листопада, о 10.00 прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ візьме участь у роботі Міжнародного наукового конгресу з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні. Про це повідомляється на Урядовому порталі. Захід відбуватиметься у Міжнародному виставковому центрі м. Києва (Броварський проспект, 15). Допуск журналістів здійснюється до 09.30.

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