Азаров візьме участь у науковому конгресі

19:45, 16 листопада 2011
Політика
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З розвитку інформаційних технологій

Завтра, 17 листопада, о 10.00 прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ візьме участь у роботі Міжнародного наукового конгресу з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Захід відбуватиметься у Міжнародному виставковому центрі м. Києва (Броварський проспект, 15).

Допуск журналістів здійснюється до 09.30.

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