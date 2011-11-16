Азаров візьме участь у науковому конгресі
19:45, 16 листопада 2011Політика
1064 0
З розвитку інформаційних технологій
Завтра, 17 листопада, о 10.00 прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ візьме участь у роботі Міжнародного наукового конгресу з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Захід відбуватиметься у Міжнародному виставковому центрі м. Києва (Броварський проспект, 15).
Допуск журналістів здійснюється до 09.30.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter