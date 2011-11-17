Королевська: партія влади воює проти власного народу

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що деякі політичні партії давно себе дискредитували, тому майбутнє тільки за громадянським суспільством, де громадяни можуть впливати на долю своєї країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

«Громадянське суспільство - це народ. Партія влади воює проти власного народу, але народ не перемогти», - впевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, «сьогоднішня провальна спроба Партії регіонів зірвати мітинг протесту громадянської акції «Вперед!» в Хмельницькому показує боягузтво влади».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що сьогодні у Хмельницькому проходила акція «Вперед!», в якій вона брала участь. На мітинг, який зібрав понад 4 тис. учасників, організовано в автобусах приїхали прихильники Партії регіонів і намагалися спровокувати конфлікт, підкреслила вона.

«Рух «Вперед!» йде в авангарді громадянського суспільства і сьогоднішні дії влади показали, що «Вперед!» вже є потужною силою, яку намагаються зупинити», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її переконання, яким би не був опір влади, це не зупинить свідомих громадян, тому подібні мітинги протесту триватимуть по всій країні.

Як повідомлялося, 16-17 листопада Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій та Рівненській областях.