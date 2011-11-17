Партія регіонів вийшла на площу у Хмельницькому, «щоб привітати селян»

10:51, 17 листопада 2011
Політика
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Скандували "Губернатор Ядуха - наш патріот!"

Заступник голови Хмельницької обласної організації Партії регіонів Михайло ВОЙТЮК заявляє, що його політична сила не фінансувала вчорашню акцію у Хмельницькому, на яку прийшли прихильники влади.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН. “Ніхто ні копійки їм не платив. Жодних коштів”, - запевнив М.ВОЙТЮК.

За його словами, близько тисячі прихильників Партії регіонів вийшли на майдан, щоби привітати працівників сільського господарства з професійним святом (щорічно в Україні третьої неділі листопада відзначається День працівників сільського господарства - УНІАН).

Крім того, участь у вчорашній акції брали усі голови райдержадміністрацій області.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада у Хмельницькому під час мітингу підприємців сталися сутички між активістами Партії регіонів та учасниками акції.

Близько тисячі прихильників Партії регіонів прийшли на акцію підприємців, у якій взяли участь близько 3 тисяч осіб, і почали скандувати: «ЯНУКОВИЧ - наш Президент!, «Губернатор ЯДУХА - наш патріот!».

У відповідь підприємці почали вигукувати: «Яничари – геть!» і намагалися застосувати фізичну силу до опонентів.

Між ними вишикувались близько 60 правоохоронців.

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА заявив про підтримку підприємців, які проводили мітинг біля ОДА.

 

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