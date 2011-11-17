Вищий спеціалізований суд закрив справу проти свекра Тимошенко

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ визнав незаконним закриття кримінальної справи у 2004 році, порушеної проти свекра екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Геннадія ТИМОШЕНКА та колишнього головного бухгалтера ЄЕСУ Антоніни БОЛЮРИ, але закрив провадження у справі у зв’язку із закінченням терміну давнини.

Як передає кореспондент УНІАН, резолютивну частину відповідної ухвали сьогодні оголосила колегія суддів Вищого спецсуду, розглянувши скаргу заступника генерального прокурора України.

Як зазначається в ухвалі, «касаційну скаргу заступника генерального прокурора задовольнити, постанову Шевченківського районного суду про закриття кримінальної справи за ст. 6 п. 2 скасувати», закрити справу за закінченням терміну давнини.

Як передає кореспондент УНІАН, у грудні 2004 року Шевченківський райсуд Києва прийняв рішення про закриття кримінальних справ проти керівників корпорації «Єдині енергетичні системи України» Г.ТИМОШЕНКА та А.БОЛЮРИ.