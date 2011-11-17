Янукович відправляє Кузьміна з завданням у Брюссель?

У понеділок, 21 листопада, перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН проведе зустріч із депутатами Європарламенту у Брюсселі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина» з посиланням на власні джерела у Європарламенті.

Запрошення на двогодинну зустріч розповсюджує секретаріат групи соціалістів і демократів від імені заступника голови фракції Ханнеса СВОБОДИ. Як відомо, ця група підписала офіційний меморандум про співпрацю з Партією регіонів.

Листи із запрошенням розіслані до керівництва всіх фракцій Європарламенту. У них наголошується, що зустріч відбуватиметься на прохання самого Р.КУЗЬМІНА.

«Під час цієї зустрічі КУЗЬМІН надасть повну, але конфіденційну інформацію щодо триваючих проваджень проти колишніх високопоставлених членів уряду України», - йдеться вузапрошенні.

«Очевидно, що влада відправляє КУЗЬМІНА у Брюссель з однією-єдиною метою: дезінформувати євродепутатів та вчергове оббрехати лідера опозиції, тепер поза межами країни», - вважають у партії «Батьківщина».

«Дискредитоване Міністерство закордонних справ, яке мало би формувати імідж країни, бездарно передало свої функції Генпрокуратурі. Це ще одна ознака тоталітарної держави, яку будує ЯНУКОВИЧ, спираючись лише на каральні органи», - заявляє прес-служба партії «Батьківщина».