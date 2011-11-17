Gazeta Wyborcza: Київ відмовляється від Європи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з президентами Польщі та Німеччини Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та Крістіаном ВУЛЬФОМ у польському Вроцлаві не запропонував нових варіантів вирішення проблеми, пов’язаної із засудженням екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як пише сьогодні польське видання Gazeta Wyborcza, зустріч трьох президентів у Вроцлаві 15 листопада була останньою можливістю переконати В.ЯНУКОВИЧА у тому, що Україна втрачає шанс на зближення з Європою.

"Після зустрічі дипломати не мають доброго настрою. Президент Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ був добрим поліцейським, роль злого грав Президент Крістіан ВУЛЬФ. Відповідь ЯНУКОВИЧА була зрозумілою - брак будь-яких декларацій у справі Тимошенко, чого раніше під час зустрічей з європейськими партнерами не було", - відзначає автор матеріалу "Київ відмовляється від Європи".

Як зазначає видання, В.ЯНУКОВИЧ після зустрічі вкотре заявив, що не має впливу ні на суддів, ні на народних депутатів від провладної Партії регіонів.

Газета робить висновок, що В.ЯНУКОВИЧ поставив інтереси свого бізнес-оточення вище державних інтересів.