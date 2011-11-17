Кучма: Особисто я точно знаю в цій історії лише те, що Кучма - невинний

16 листопада адвокати екс-президента України Леоніда КУЧМИ Сергій УЛЬЯНОВ та Віктор ПЕТРУНЕНКО, які на даний час продовжують знайомитись з матеріалами кримінальної справи стосовно другого Президента України, подали скаргу до Печерського районного суду Києва щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи у зв’язку з її безпідставністю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Л.КУЧМИ.

«На сьогодні стало очевидним, що матеріали кримінальної справи містять беззаперечні докази невинуватості другого Президента України в інкримінованому йому перевищенні влади, нібито пов’язаному із загибеллю Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМА - непричетний до трагічних подій з Гонгадзе», - зазначається у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що кримінальне переслідування Л.КУЧМИ ґрунтується «на показаннях і сфальсифікованих «записах» екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, який на даний час, уникаючи кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти України, переховується від слідства за кордоном».

20 жовтня Конституційний Суд України роз’яснив норму Конституції щодо доказів, отриманих незаконним шляхом. «Отже стало очевидним, що «записи Мельниченка» не тільки сфальсифіковані за своїм змістом, але й незаконні за джерелами походження, а тому не можуть бути доказами у справі. Виходячи із обставин викладених вище, а також тому, що відсутність М.МЕЛЬНИЧЕНКА унеможливлює судовий розгляд справи і винесення остаточного рішення по суті, захист рекомендував Л.КУЧМІ скористатись конституційним правом та оскаржити у суді порушення кримінальної справи», - наголошується у повідомленні.

Адвокати вважають, що оскарження порушення кримінальної справи - це можливість у передбачений законом спосіб встановити безпідставність обвинувачень та у судовому порядку припинити незаконне кримінальне переслідування Л.КУЧМИ, а також «захистити його ім’я від наклепницьких звинувачень і наблизити суспільство до істини щодо справжніх обставин трагедії, яка трапилась з Георгієм Гонгадзе».

Коментуючи подання скарги, Л.КУЧМА зазначив: «Для мене, як для колишнього керівника держави та її громадянина – справа честі, щоб у цій брудній історії, яка завдає великої шкоди Україні, нарешті була знайдена правда. Особисто я точно знаю в цій історії лише одне: КУЧМА - невинний! І продовження підміни розслідування справи Гонгадзе так званою «справою Кучми» все далі відводить слідство з правильного шляху і віддаляє його від встановлення істини».