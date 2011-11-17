Чому влада не оголошує заходів щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору?

15:37, 17 листопада 2011
Політика
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« Приходь. Пам’ятай. Запали свічку!»

Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932 - 1933 років звинувачує владу в тому, що вона за тиждень до роковин не оголошує жодних заходів щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

«26 листопада у всіх обласних центрах України, Києві та 32 столицях країн діаспори вшанують пам’ять мільйонів жертв геноциду ’32—33 років. Натомість за тиждень до роковин офіційна влада мовчить і не оголошує жодних заходів»,- зазначають в комітеті.

З ініціативи Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років 26 листопада 2011 року відбудеться всеукраїнський меморіальний захід у Києві біля Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодоморів», пройдуть вшанування у всіх містах країни. Світовий конгрес українців організовує заходи у столицях 32 країн.

Цьогорічний всеукраїнський громадський меморіальний захід буде зокрема присвячено вшануванню пам’яті дітей, вбитих і ненароджених внаслідок трагічних подій 32-33 років.

«Тоді нас міг врятувати хліб, тепер нас врятує пам’ять. Приходь. Пам’ятай. Запали свічку!» - закликають українців організатори акції.

У Києві о 14:00 26 листопада розпочнеться скорботна хода від метро Арсенальна до Національного меморіалу пам’яті жертв Голодомору. Хода буде присвячена дітям, вбитим і ненародженим.

О 14:30 біля Національного меморіалу пам’яті жертв Голодомору розпочнеться панахида, яку відправлять ієрархи всіх конфесій. До участі запрошені представники віх церков та релігійних організацій України.

О 16-й годині 26 листопада - загальнонаціональна хвилина мовчання, під час якої мільйони українців запалять свічки біля Меморіалів Голодомору та у вікнах своїх домівок.

Раніше Громадський комітет звернувся до телерадіокомпаній з проханням дотриматися жалобного мовлення 26 листопада. Це звернення підтримало понад 4000 провідних українських мистецьких і громадських діячів та просто небайдужих українців. Відтак Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення підтримала заклик громадськості до телерадіокомпаній відмовитись від розважального контенту на телебаченні та радіо в День пам’яті жертв Голодоморів.

Громадськість також закликала освітян продовжити загальнонаціональну традицію та провести у поминальний тиждень 21-25 листопада Уроки пам’яті Голодомору в Україні.

Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років був створений минулого року у зв’язку із намаганнями нової влади відмовитися від традиції вшанування жертв геноциду.

До складу комітету увійшли 38 знакових постатей в науковому, мистецькому та громадському житті країни, зокрема, Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, Володимир В’ЯТРОВИЧ, Володимир ВАСИЛЕНКО, Дмитро ГНАТЮК, Іван ДРАЧ, Ніна МАТВІЄНКО, Марія МАТІОС, Лесь ТАНЮК.

 

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