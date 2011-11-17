Третьяков збирається йти на вибори з БЮТ

Депутат від НУНС Олександр Третьяков заявив, що фінансує БЮТ і збирається йти з ними на вибори до Верховної Ради.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ТВі, відповідаючи на питання, чи фінансує він партію Анатолія Гриценка "Громадянська позиція".

"Я допомагав Анатолію Степановичу фінансово, але точно так я допомагав фінансово з приводу судів Юрія Віталійовича Луценка і "Самообороні". І зараз це продовжую робити", - розповів депутат.

"Я вважаю це своїм громадянським обов`язком просто", - зазначив він.

"Я допомагав і БЮТ фінансово. У нинішній час", - додав Третьяков.

При цьому відповідаючи на питання, з ким він піде на вибори до Верховної Ради, депутат відповів: "Я більше схильний до того, що я буду допомагати, і йти обиратися по фракції БЮТ".

"Я вважаю, що це громадянський обов`язок допомогти БЮТу у такий важкий час, який у них сьогодні", - зазначив він.

"Рішення до кінця не прийнято. У першу чергу, рішення не прийнято мною", - уточнив політик.

Третьяков також повідомив, що у нього "немає в країні Україна бізнесу".

"У мене немає бізнесу закордоном. Я за хороші гроші продав свій бізнес, ще до кризи, і далі вдало їх розмістив. Рантьє", - уточнив депутат.

Українська правда