Тягнибок про бар'єр 5%: у нас є всі шанси пройти

У Всеукраїнського об'єднання "Свобода" є всі шанси подолати новий - 5% - прохідний бар'єр під час виборів наступного парламенту.

Таку думку у коментарі Gazeta.ua висловив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

На думку Тягнибока, українська політика не передбачувана, а тому не відомо, яка ситуація з виборами Верховної Ради буде через рік.

"У нас є всі шанси пройти. Тим більше, що на минулих місцевих виборах сумарний рейтинг "Свободи" перевищував 5% і становив приблизно 5,5%", - відзначив націоналіст.

За його словами, тут слід врахувати, що мотивація у виборця голосувати за "Свободу" під час обрання народних депутатів навіть більше, ніж підтримувати цю партію на виборах до місцевих органів влади.

"Це також говорить про те, що у нас є абсолютно реальні можливості подолати 5% бар'єр. Інша справа, чи зможемо ми зберегти результати майбутнього голосування? Адже за сьогоднішніх умов й усіх майбутніх фальсифікацій це буде вкрай важко", - додав свободівець.Водночас, він запевнив, що його партія буде боротись до останнього.

"Та й сам факт ухвалення такого закону у ВР також може додати голоси "Свободі", - резюмував Тягнибок.

Нагадаємо, Верховна Рада учора прийняла новий закон про вибори. У ньому підвищується прохідний бар'єр до 5 %, вводиться пропорційно-мажоритарна система та забороняється участь політичних блоків.