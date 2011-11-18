Янукович схвалить декриміналізацію наступного тижня?

Президент Віктор Янукович підпише закон про декриміналізацію економічних злочинів наступного тижня. Про це повідомив голова управління з питань судоустрою Адміністрації президента Андрій Портнов в ефірі «Шустер Live» у п’ятницю ввечері.

«Очікуємо підписання цього закону вже наступного тижня», — сказав він.

Як повідомлялося, 15 листопада Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому закон про декриміналізацію економічних злочинів. За документ, внесений В.Януковичем, проголосували 268 депутатів.

Перед цим депутати відхилили поправку, яка виключає з Кримінального кодексу статтю 365, за якою судили Юлію Тимошенко. Якби Рада прийняла цю поправку, Ю.Тимошенко було б звільнено протягом п`яти днів.

Дзеркало тижня