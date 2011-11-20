Луценко розповів, у чому головна біда українців

Головна біда українців - не в бездарних учасниках шоу, а в тому, що обібрані до нитки глядачі покірно ходять на кориду і десятиліттями чекають матадора - месію.

Про це у своїй статті для ZN.UAпише екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

«Бажання жити так, як живуть у заможній і вільній Європі, без помітного бажання постійної брати особисту участь у суспільному житті - ось ключова проблема безхребетної України, — пише Ю.Луценко. - Лідери нації не падають із небес, вони витворюються в результаті спільної боротьби, перемог і поразок. Розділеність сцени і мільйонноокого тіла Майдану вже віщувала провали майбутнього політичного життя після 2005 року і сьогоднішню ніч».

Він зазначає, що більшість «майданівців» не схотіли брати участь у політиці, «залишаючи це або зазомбованим адептам вчення про американські валянки, або екзальтованим членам ордену покійної баби Параски. Навіть сьогодні, справедливо проклинаючи аморальних політиканів, мало хто готовий особисто вплинути на них у рамках постійних колективних зусиль».

Ю.Луценко вважає, що азійська модель управління на більшій території України позбавила громадян звички об’єднуватися, не дала сформувати структури громадянського суспільства. «В Європі королівськими хартіями і буллами закріплялися права шляхти та містян, здобувалися привілеї ремісничих цехів і торгових гільдій, плекалися свободи університетів та релігійних громад, — пише він. - Із цих колективних структур ведуть свій рід їхні нинішні мільйонні акції на захист своїх прав. Звідси ж — підконтрольність найнятої влади, яка добре знає, хто в домі господар. Саме постійним громадським контролем і пояснюються зусилля їхніх зовсім не святих політиків, спрямовані на підвищення стандартів життя, подолання корупції і гарантування демократичних прав».

«У нас і еліту, і просто вільних людей століттями вбивали й купували, - нагадує Ю.Луценко. - А ще — зраджували. У результаті ми поки що здатні лише на одноразові народні волевиявлення. У формі Майдану, наприклад. Після цього безконтрольна влада здатна лише переписувати умови псевдовиборного лохотрону, а перемогти корупцію може хіба що суїцидом».