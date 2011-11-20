Єфремов: у парламенті має бути дві провідні політичні сили

Народний депутат України, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що в парламенті має бути дві провідні політичні сили, бо багатопартійна система дискредитує довіру громадян до політиків.

Про це він заявив в ефірі 5-го каналу.

"Мені б дуже хотілося, щоб через якийсь проміжок часу рівень політичної культури в нас наблизився до інших цивілізованих країн, коли є кілька політичних партій, система працює "два плюс один", - зауважив О.ЄФРЕМОВ.

"Потужні політичні партії борються за владу, якщо вони не враховують думки окремих кіл виборців - тоді утворюються ще невеликі партії, які теж у кінцевому підсумку проходять в парламент і вже балансують в рамках парламенту ту ситуацію політичну, яка повинна бути", - поділився своїми міркуваннями політик.