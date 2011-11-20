Янукович привітав Кирила з днем народження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав вітання Патріарху Московському КИРИЛУ з нагоди дня народження.

Як повідомляє прес-служба Президента. у вітанні йдеться: «Ваша святість! Дозвольте від усього серця привітати Вас із днем народження. Ваша невгасима віра в торжество православ'я і багатогранна невтомна діяльність в ім'я Господа і православної церкви вселяють надію в серця мільйонів православних. Прийміть, Ваша святість, щирі побажання духовної й тілесної кріпості, невичерпної енергії, Божого благословення Вашим діянням».

*** Патріарх КИРИЛ (Володимир ГУНДЯЄВ) народився 20 листопада 1946 року.