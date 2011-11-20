Єфремов пригрозив чорнобильцям кримінальними справами

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає можливості порушення кримінальних справ проти деяких "чорнобильців".

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу, показаному в суботу.

За словами депутата, держава не в змозі виплатити пенсії в повному обсязі всім, як це передбачено зараз законом.

Він зазначив, що з людьми, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, яких налічується 47,5 тисяч, "буде вестися окрема розмова".

"Уряд буде окремо з цією групою людей обговорювати, які пенсії вони повинні отримувати, щоб вони могли поправити свої проблеми зі здоров'ям", - сказав Єфремов.

Водночас, за його словами, зараз "з'явилася величезна кількість людей, які або живуть у чорнобильській зоні, або ще якимось чином отримали документи і отримали ці судові рішення, які необхідно перевіряти".

Єфремов припустив, що чорнобильцям буде запропоновано створити свою комісію, "і подивитися, чи немає там тих людей, які не мають ніякого відношення до цих людей".

"Там по кожному випадку повинен бути окремий підхід. За окремими категоріями пенсії залишаються, за окремими категоріями, можливо, навіть будуть підвищені пенсії. А за окремими категоріями я не виключаю, що будуть навіть порушені кримінальні справи, щоб деяких людей приземлити трошки", - сказав депутат.

Українська правда