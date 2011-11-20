Міністр пропонує припинити приватизацію житла

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолій Близнюк вважає за доцільне ухвалити рішення про завершення приватизації житла в Україні.

"Я хотів би, щоб депутати Верховної Ради нарешті прийняли рішення про завершення приватизації. 92% людей в державі вже приватизували, а 8% - ні. Тут необхідно прибрати всі інсинуації і прийняти це рішення", - каже Близнюк.

За словами міністра, після цього необхідно прийняти рішення про стимулювання створення ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).

"У нас є такі пропозиції з утеплення будинків, з устновки лічильників. Ефективний власник - це найголовніше, що дасть перспективу утримання житлового господарства", - додав він.

При цьому міністр зазначив, що для стимулювання розвитку ОСББ Мінрегіонбуд пропонує жителям, в будинках яких створені такі об'єднання, встановити лічильники теплової енергії, що дасть можливості оплачувати тільки спожиті обсяги тепла.

"Ми говоримо: ми вам даємо лічильник без відсотків. Ви платите 300 грн. Сьогодні за теплопостачання, завтра ви отримуєте лічильник. Ви будете платити 250 або 200 грн., А інше ви повертаєте, і через 1,5 року - повна окупність цього приладу ", - пояснив Близнюк.

Українська правда