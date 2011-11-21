Рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ стосовно справи бухгалтера колишнього ЄЕСУ Антоніни Болюри та свекра екс-прем'єра Юлії Тимошенко Геннадія дозволить використати цю справу проти колишнього прем'єра.

Про це в інтерв'ю УНН заявив "бютівець" Андрій Шкіль.

За словами парламентаря, рішення суду свідчить про те, що триває хвиля політичних переслідувань проти колишнього керівника українського уряду.

"Все зводиться до того, щоб ствердити своїм західним партнерам (бо саме західні партнери мають фінансувати безглузду економічну політику нинішньої влади та перекривати усі провали) видимість злочинного образу лідера опозиції. Однак це не допоможе нинішній владі. На Заході мало того, що добре розбираються в українській політиці, ще й мають свідків з боку підприємців, які співпрацювали з нинішньою владою", - відповів Шкіль на запитання, навіщо влада піднімає кримінальні справи 15 річної давнини.

Нардеп не наважується прогнозувати, коли Тимошенко випустять із СІЗО."Ця влада є абсолютно непередбачуваною. Все буде залежати від того, як влада буде реагувати на тиск західних держав. Однак судячи зі статті в одному з польських видань на Заході вже добре розуміють, що Янукович поставив інтереси власної команди вище за інтереси України", - зазначив депутат на питання, чи є шанси у Тимошенко вийти з в'язниці до виборів 2012 року.

Нагадаємо, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ задовольнив скаргу Генпрокуратури стосовно закриття кримінальної справи проти свекра Юлії Тимошенко Геннадія та колишнього бухгалтера ЄЕСУ Антоніни Болюри. В той же час суд закрив справу оскільки сплив термін давнини.

Gazeta.ua