Печерський райсуд продовжить розгляд кримінальної справи Луценка

Сьогодні судова колегія Печерського районного суду міста Києва у складі трьох суддів під головуванням судді Сергія ВОВКА продовжить розгляд кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Суд продовжує допит свідків з боку обвинувачення, вже були допитані 39 із 148 свідків у справі з боку звинувачення, повідомляє прес-служба «Народної самооборони».

На минулому судовому засіданні суд мав почати допит сорокового свідка у справі. Проте через зайнятість двох із трьох членів судової колегії в нарадчій кімнаті в інших кримінальних справах, засідання суду було перенесено, так і не розпочавшись.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов'язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Дотепер більшість свідків у справі за цим епізодом заявляла, що порушень під час працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.

Крім того, ряд свідків заявляв, що не можуть дати свідчень по суті звинувачення.