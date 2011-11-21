Бригинець підозрює, що штучна ялинка - подарунок данайців?

Голова комісії комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ хоча й назвав встановлення штучної ялинки в столиці прогресивним і добрим кроком, але водночас і розкритикував її.

Як повідомляє прес-служба депутата, О.БРИГИНЕЦЬ вважає такий підхід міста хорошим прикладом киянам для використання в своїх оселях штучних ялинок, а не справжніх, але на його думку, Києву не потрібна збільшена до гігантських розмірів квартирна ялинка. Депутат пропонує встановлювати на Майдані спеціально розроблену новорічну конструкцію, що нагадуватиме ялинку, як це вже робиться в багатьох європейських містах. Вона в свою чергу буде і легшою, і оригінальнішою, і безпечнішою.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що головна київська новорічна ялинка виявилась неочікуваним подарунком від публічно неоголошеного мецената, що надійшов до столиці у 300 коробках без документів. Головне управління культури, що опікується зберіганням та встановленням новорічного символу столиці, про всяк випадок не викидає старої конструкції.

«Кожного разу, коли найбагатшому місту України – Києву - щось дарують, в мене виникає питання: «В чому підступ і чим місто розраховуватиметься за такі подарунки: землею, власністю чи підкупними тендерами?», - дивується депутат.

За словами О.БРИГИНЦЯ, нова ялинка не коштуватиме місту дешевше за справжню, оскільки для неї знадобляться інші іграшки, ілюмінація, техніка. Окрім того, два комплекти електрики на випадок псування чи поламки під час встановлення ялинки, а також фахівці зі збору нової конструкції, яких в Києві не має, та охорона. Розібрану ялинку потрібно зберігати на спеціальному складі, який відповідатиме вимогам вологості необхідним для збереження штучної мішури.

Крім того депутат акцентував увагу на вазі нової ялинки – майже 50 тонн, тоді як стара справжня важила 7 тонн.

«Є пересторога, що такий важкий об’єкт може бути небезпечним через, розташоване під ним, метро. Експерти запевнили, що всі ризики будуть враховані. Але, пригадую, як колись експерти КМДА оголосили скандальне будівництво біля метро «Театральна» високонебеспечним, а після того як цю будівлю подарували місту, вони сказали, що споруда відповідає нормам. Можливо і цього разу скажуть, що ялина безпечна, бо вона дарована?», - прокоментував О. БРИГИНЕЦЬ.