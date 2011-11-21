Екс-посол ФРН: Відмовки Януковича про незалежне правосуддя є несерйозними

Міжнародна ізоляція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА неминуче призвела б до ізоляції України, але “це фатальна постановка питання”.

Про це заявив колишній посол Німеччини в Україні Дітмар ШТЮДЕМАНН в інтерв’ю Deutsche Welle, відповідаючи на запитання, чи може В.ЯНУКОВИЧ через непорозуміння із Заходом опинитися у міжнародній ізоляції.

За словами дипломата, йому б хотілося, аби “сторонам вдалося знайти спільну мову на запланованому на грудень саміті Україна-ЄС”.

“Я переконаний, що ціла нація не може ставати заручником однієї керівної особи. Ми бачимо, чим це може закінчитися на прикладі Білорусі, хоч наразі ці дві країни і не варто порівнювати”, - наголосив Д.ШТЮДЕМАНН.

Він закликав українське керівництво “знайти спосіб порозуміння із західними партнерами”.

“Українці хочуть зближення з Євросоюзом і заслуговують на це. Україна – це історично європейська країна. Але називатися такою вона може лише, якщо у ній діятимуть демократичні принципи”, - наголосив колишній посол Німеччини в Україні.

Д.ШТЮДЕМАНН зазначив, що засудження екс-прем’єр-міністра, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО - “це кричущий аспект, але лише один з багатьох, які кидають тінь на Україну в очах Заходу”.

“Ми спостерігаємо процес усунення суспільних механізмів, які дозволили би контролювати владу. Це не нова для України проблема. В Україні дійсні два поняття, які у Західній Європі невідомі: це телефонне правосуддя і «злодії у законі», - наголосив він.

За словами дипломата, домінування цих явищ в українській політиці є наслідком неспроможності політичних еліт України, починаючи з набуття нею незалежності.

За словами Д.ШТЮДЕМАННА, “це не є винаходом тих, хто при перебуває при владі сьогодні. Але сьогоднішня влада не докладає достатніх зусиль, аби це змінити”, - сказав він.

Д.ШТЮДЕМАНН наголосив, що Президент В.ЯНУКОВИЧ “вдався до масштабного переслідування членів попереднього уряду”. За його словами, у демократичних державах існує таке поняття “як недоторканість урядовців з точки зору наслідків прийнятих ними політичних рішень”.

“Ви можете собі уявити, щоб сьогодні у Греції кинули до в’язниці тих колишніх урядовців, які свого часу домоглися входження країни до єврозони? Уявіть собі, що зараз би постали перед судом всі ті європейські політики, які свого часу запровадили євро, не створивши засад спільної відповідальності за економічну і фінансову політику. Абсурдно навіть думати про таке”, - зазначив дипломат. За його словами, тоді б “ми мали би судити всю політичну еліту Європейського Союзу! Щось таке сталося з Юлією ТИМОШЕНКО”, - сказав він.

При цьому Д.ШТЮДЕМАНН зазначив, що не став би робити з Ю.ТИМОШЕНКО «мученицю». «Але очевидно, що вона була засуджена на підставі закону, щодо якого Президент ЯНУКОВИЧ визнав, зокрема у розмові з європейськими політиками на конференції у Ялті, що він є анахронізмом радянської доби. Це ненормальний закон. Відмовки ЯНУКОВИЧА, мовляв, він не може втручатися у незалежне правосуддя, є несерйозними”.

При цьому він додав: “По-перше, в Україні немає незалежного правосуддя. По-друге, з огляду на те, що більшість у Верховній Раді мають соратники ЯНУКОВИЧА, не мало би бути жодних проблем із тим, аби привести законодавство у відповідність до міжнародних демократичних стандартів”.

На уточнююче запитання: «Тобто, європейських лідерів роздратувало те, що ЯНУКОВИЧ «водить їх за носа»?» Д.ШТЮДЕМАНН відповів: “На саміті Східного партнерства ЄС у Варшаві Президент ЯНУКОВИЧ сказав канцлеру МЕРКЕЛЬ, що ТИМОШЕНКО буде звільнено, якщо вона компенсує державі завдані нею збитки. Така безцеремонність засмутила би будь-кого”.

На запитання, чи можна сказати, що у відносинах між Києвом і Берліном настав «льодовиковий період», колишній посол Німеччини в Україні зазначив: “Я би не став говорити про «льодовиковий період». Варто розмовляти один з одним завжди, особливо у складні часи. Це стосується обох сторін”. При цьому він висловив упевненість, що і в нинішніх умовах є можливість розвивати відносини.

“Важливо, аби Київ перестав надсилати сигнали, які суперечать один одному. Це мають бути сигнали, які відповідають європейським уявленням про базові цінності”, - наголосив Д.ШТЮДЕМАНН.