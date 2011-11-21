Гриценко має намір вийти з Комітету опору диктатурі

Завтра Рада партії «Громадянська позиція» проведе позачергове засідання, на якому визначатиметься щодо подальшої участі у Комітеті опору диктатурі.

Про це заявив лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО під час веб-конференції у RegioNews.

За словами А.ГРИЦЕНКА, діяльність Комітету опору диктатурі є недостатньо ефективною через те, що не всі учасники є насправді опозиційними. «Дехто грається в опозицію і не збирається чинити опір диктатурі, при тому активно співпрацює з Адміністрацією Президента і Кабміном», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, так звані опозиціонери навіть того не приховують.

«Про це свідчать результати голосування минулого четверга за законопроект Віктора ЯНУКОВИЧА «Про вибори народних депутатів України»», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ВР 17 листопада 2011 року ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів із 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.