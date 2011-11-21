В НУ бачать, що владу не відпускає "переляк" від Помаранчевої революції

Політична партія «Наша Україна» закликає всіх громадян відзначити 22 листопада День Свободи.

Про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомляє прес-служба партії.

«Судова заборона святкування Дня Свободи у Києві показує страх нинішньої влади перед власними громадянами», – вважає він.

«Переляк, який під час Помаранчевої революції пережили теперішні високопосадовці, не відпускає їх досі. Рішення кишенькових судів прямо суперечить 39 статті Конституції України, яка гарантує громадянам право збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Українці є вільними громадянами, а народ є єдиним джерелом влади в країні, і ми маємо нагадати про це теперішній владі», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що 22 листопада партія закликає усіх громадян України, незалежно від політичних поглядів і партійної приналежності, відзначити День Свободи і застерегти владу від небезпечних авторитарних сценаріїв, які знову нав’язуються Україні, в тому числі через підготовку до фальсифікації виборів.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 18 листопада задовольнив позов КМДА про заборону проведення акцій 21 і 22 листопада на деяких центральних вулицях міста, включаючи Майдан Незалежності.

Сьогодні, 21 листопада, прес-служба Київської міської держадміністрації повідомила, що влада столиці пропонує всім зацікавленим партіям та громадським організаціям відсвяткувати День Свободи 22 листопада на тих територіях, де не виконуються та не заплановані роботи з підготовки до новорічних та різдвяних свят.

“Безпека громадян під час проведення масових заходів – одне з основних завдань не лише правоохоронних органів, а й міської влади. Тому на час монтажу головної новорічної ялинки країни частково перекрито Майдан Незалежності й обмежено проведення мирних акцій на центральній площі Києва”, - наголошується у повідомленні столичної влади.

Столична влада заявляє, що готова всіляко сприяти реалізації громадянських ініціатив, і тому пропонує партіям та організаціям обрати місцем проведення своїх заходів, зокрема, Європейську, Бессарабську, Контрактову та інших площі Києва.

За даними КМДА, заявки на проведення безстрокових акцій на Майдані Незалежності подала низка політичних сил та громадських організацій, зокрема, Комітет визволення політв’язнів, ВГО «Коаліція Учасників Помаранчевої Революції» та ВГО «Загальновоїнська спілка України». Керівництво міста запросило представників громадських організацій-заявників на нараду, на якій запропонувало обрати будь-які альтернативні місця для проведення відповідних заходів.