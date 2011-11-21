У Донецьку «швидка» забрала п'ятьох чорнобильців

У Донецьку сьогодні госпіталізували 11 чорнобильців, які з 15 листопада голодували, протестуючи проти скорочення їм пенсійних виплат.

Про це сьогодні повідомив УНІАН представник ініціативної групи чорнобильців у Донецьку Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, «п`ятьох відвезла «швидка» до донецьких лікарень, а ще шестеро виїхали самі до м. Старобешеве, їм «швидка» дала розпорядження, для них вже готові ліжка в місцевій лікарні».

В.СУМАРУКОВ відзначив, що всім госпіталізованим вони готують заміну – до голодовки приєднуються нові чорнобильці, які беруть участь в акції протесту.

«До вечора кількість голодуючих – 43 – ми збережемо. Змінюватимуться люди. Тим, хто втомився морально і фізично, буде знайдена заміна. За 10 днів ми вже бачимо стан кожної людини, до того ж 8 чоловік ночують в холодних наметах. В першу чергу ми хочемо вивести їх, щоб голодуючі перебували тільки в опалювальному наметі», - пояснив В.СУМАРУКОВ.