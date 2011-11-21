Чорнобильці: Якщо Азаров - мужик, він зобов'язаний приїхати до нас

У Донецьку чорнобильці вирішили продовжувати голодовку, незважаючи на пропозиції влади припинити акцію, тому що хочуть добитися виплати законних пенсій у повному обсязі.

Про це УНІАН повідомив сьогодні голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ, який теж голодував, 16 листопада у зв`язку з погіршенням стану його госпіталізували, а днями виписали з лікарні.

«Була пропозиція від представників влади припинити голодовку. Але у зв`язку з тим, що уряд в черговий раз нас намагається обдурити, вводячи в оману як чорнобильців, так і народ України, ми прийняли рішення продовжувати акцію голодовки», – заявив М.ГОНЧАРОВ.

Він зазначив, що Кабінет міністрів доручив голові Донецької облдержадміністрації Андрію ШИШАЦЬКОМУ розібратися із ситуацією, але чорнобильці розуміють, що для вирішення цієї проблеми у губернатора просто немає повноважень.

«Нам кажуть, що уряд доручив розібратися із ситуацією губернаторові Донецької області. Але ми ж не тупі, і чудово розуміємо, що губернатор не може вирішити питання пенсійного забезпечення чорнобильців у зв`язку з тим, що ці кошти фінансуються з державного бюджету. Якби фінансувалися з місцевого бюджету, губернатор, можливо, і вирішив би це питання. А як губернатор може гарантувати від імені уряду, що нам виплатять пенсії в повному обсязі? Ніяк! Він не може через себе перестрибнути», - пояснив М.ГОНЧАРОВ.

Він вкотре обурився тим те, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не втручається в цю ситуацію, а прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не приїжджає до Донецька, щоб розібратися на місці.

«Ми взагалі не розуміємо, є в країні гарант Конституції чи його немає? А прем`єр-міністр України – брехун, який боїться приїхати до своїх земляків. Ми спочатку вимагали відновлення наших конституційних прав і приїзду до Донецька АЗАРОВА. Ми на цих вимогах стоїмо й зараз», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

«Якщо АЗАРОВ – мужик, якщо він справжній прем`єр-міністр, він просто зобов`язаний приїхати до нас у Донецьк», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в будинку регіонального Управління Пенсійного фонду чорнобильці 15 листопада оголосили голодовку з вимогою припинити скорочення передбачених законодавством пенсійних виплат.

На сьогодні голодують 43 чорнобильці. Сьогодні госпіталізовано 11 чорнобильців, які з 15 листопада голодували. Організатори заявили, що чорнобильці голодуватимуть по черзі.