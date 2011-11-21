Ахметов стане посередником між Януковичем та ЄС?

У середу, 23 листопада, Україну з неофіційним візитом можуть відвідати міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав СІКОРСЬКИЙ і Карл БІЛЬДТ.

Про це повідомляє "Українська правда",посилаючись на власні джерела.

За їхньою інформацією, європейські політики планують побувати в Донецьку та зустрітися з бізнесменом, власником футбольного клубу «Шахтар» Рінатом АХМЕТОВИМ. Формальною причиною їхнього візиту є запрошення на матч Ліги Чемпіонів "Шахтар" - "Порту" (Португалія) від імені Р.АХМЕТОВА.

Водночас очікується, пише видання, що європейські політики спробують вплинути на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за допомогою осіб з його оточення.

«Зокрема, приїзд Р.СІКОРСЬКОГО і К.БІЛЬДТА може бути останньою нагодою переконати Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА змінити точку зору щодо справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та процесів згортання демократії перед самітом Україна-ЄС, на якому планується парафувати Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом», - пише «Українська правда».

Видання вважає, що футбольний матч є лише приводом для приїзду Р.СІКОРСЬКОГО і К.БІЛЬДТА, адже в матчі не братимуть участь польська чи шведська команди.

У Посольстві Швеції в Україні "Українській правді" підтвердили, що К.БІЛЬДТ в середу відвідає Донецьк на запрошення Р.АХМЕТОВА.

Польща і Швеція були ініціаторами програми Євросоюзу "Східне партнерство".