Попов - головам РДА: не можете організувати роботу - ви Києву не потрібні

29 березня 2012 року відбудеться перший Київський інвестиційний форум, на якому будуть представлені інвестиційні проекти, що реалізовуватимуться в рамках затвердженої Стратегії розвитку столиці до 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, що посилається на відповідне розпорядження голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Згідно з документом, створено групу з підготовки та проведення інвестфоруму.

Як зазначають у КМДА, 1 грудня 2011 року – останній день, коли голови РДА та керівники профільних управлінь повинні подати на розгляд стратегічного комітету свої пропозиції до інвестиційних проектів, що будуть реалізовані в рамках Стратегії.

«Ми завершуємо роботу над розробкою Стратегії розвитку Києва. Найближчим часом вона буде презентована широкому загалу з урахуванням пропозицій, які надійшли від киян. Але до цього часу стратегічний комітет не отримав від голів деяких районів бізнес-пропозицій. Це ненормальна ситуація», – наголосив О.ПОПОВ.

За його словами, така організація роботи є неприпустимою, і після 1 грудня будуть винесені відповідні кадрові рішення.

Звертаючись до голів районних держадміністрацій, О.ПОПОВ сказав: «Якщо ви не можете організувати свою роботу, ви сучасному Києву не потрібні. Я вас в останнє попереджаю, не можете працювати, пишіть заяву про звільнення».

«Враховуючи ту економічну ситуацію, яка складається сьогодні у Європі, ми можемо значно збільшити надходження інвестицій до Києва. Треба лише активно попрацювати та відповідним чином представити наше місто», – додав він.