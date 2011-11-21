Чорнобильці Львівщини збираються йти на Київ

Львівські чорнобильці найближчим часом готові вирушити до Києва, щоб біля стін парламенту відстояти свої вимоги, оскільки органи місцевої влади не роблять жодних кроків, аби сприяти у вирішенні проблем чорнобильців та ліквідаторів.

Про це повідомила УНІАН голова Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина БУРЕНОК.

«На даний час дата виїзду до Києва узгоджується. Ми також будемо координувати свої дій з учасниками Всеукраїнської акції «Вперед!», - зазначила В.БУРЕНОК.

Вона також поінформувала, що сьогодні керівництво Управління Пенсійного фонду України у Львівській області намагалося не впустити учасників акції протесту до приміщення, цим самим перешкоджаючи проведенню пікетування, яке було оголошено у Львові чорнобильцями безстроковим аж до задоволення вимог.

«Керівники Управління перешкоджали нам пройти до приміщення, фактично, виштовхавши на вулицю кількох учасників пікетування, яким першими вдалося увійти в середину. Нам це пояснювали тим, що сьогодні в установі… вихідний день! Зрештою, після перемовин, коли не було озвучено підстав для заборони проведення акції, нас все-таки пропустили до приміщення де ми упродовж робочого дня проводили свою акцію», - зазначила голова обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини».

Завтра, 22 листопада, чорнобильці знову прийдуть о 10.00 до приміщення Управління Пенсійного фонду у Львівській області із своїми вимогами гарантувати їм належні виплати.

Сьогодні участь в акції пікетування взяло близько 50 чорнобильців та ліквідаторів, - розповіла В.БУРЕНОК.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада, близько 100 представників Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» захопили приміщення регіонального Управління Пенсійного фонду України у Львові і оголосили безстрокову акцію протесту у зв`язку з невиплатою пенсій і невиконанням судових рішень з їх нарахування.