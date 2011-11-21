ЗМІ: Митрополит Володимир дивиться телевізор, та поки не розмовляє

Інформація про те, що стан здоров`я митрополита Володимира покращився, і він почав працювати, вірна лише частково. Про це повідомив секретар Володимира Олександр Драбинко, передає "Сегодня".

"Стан здоров`я Блаженнішого дійсно покращується, він дивиться телевізор і цікавиться новинами, але поки не розмовляє. І говорити про те, що митрополит працює в реанімації, м`яко кажучи, безглуздо", - розповів він.

Нагадаємо, 30 жовтня предстоятель Української православної церкви митрополит Київський Володимир був госпіталізований у важкому стані в клініку "Феофанія".

Треба відзначити, що післязавтра митрополиту Володимиру виповнюється 76 років. Святкувань не буде - як відомо, глава УПЦ перебуває в реанімації у важкому стані, однак у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври відбудеться Божественна літургія, на якій віруючі зможуть помолитися за здоров`я предстоятеля УПЦ.