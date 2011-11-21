У КМДА - про річницю революції: якщо хтось хоче - хай святкує

У Київській міській державній адміністрації наголошують, що нікому не забороняють святкувати День Свободи і пояснюють обмеження на відвідування Майдану Незалежності виключно невідкладністю робіт зі встановлення новорічної ялинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала начальник Головного управління культури та мистецтв КМДА Світлана ЗОРІНА на прес-конференції, присвяченій організації святкування зустрічі Нового 2012 року. Журналісти намагалися з’ясувати, чому роботи зі встановлення ялинки на Майдані Незалежності розпочалися раніше, ніж звичайно, і чи не пов’язано це з намаганням не пустити на Майдан людей, які хочуть зібратися на святкування Дня Свободи 22 листопада.

“Ніяких проблем немає. Є Майдан навпроти... Я дійсно не бачу цієї проблеми, тому що ніхто нікому нічого не заперечує. Якщо хтось хоче - хай святкує”, - сказала С.ЗОРІНА.

“Навіщо мені брати на себе відповідальність і розпочинати ставити ялинку за два тижні, коли записано, що вона ставиться таким-то чином, в такі-то терміни. Завтра вийде якась кримінальна ситуація, і хто за це буде відповідати? Я не хочу на себе це брати”, - додала вона.

Керівник управління підкреслила, що місто вирішило встановити нову ялинку через нагальну потребу у заміні старого каркасу. За словами С.ЗОРІНОЇ, ще минулого року фахівці попередили, що старий каркас новорічної ялинки вже не можна використовувати, бо в нього закінчився термін експлуатації – 25 років. С.ЗОРІНА нагадала, що минулого року на ремонт каркасу було витрачено 300 тис. грн., тому вже в січні-лютому цього року чиновники почали шукати нові варіанти вирішення проблеми.

С.ЗОРІНА також звернула увагу, що розпорядження КМДА про підготовку міста до новорічних свят починають готувати у серпні, бо збирається інформація з усіх районів.

“Чесно кажучи, готуючи це розпорядження у серпні, ми ніяким чином не могли собі планувати те, що знову щось буде відбуватись на Майдані. Бо нема ситуації того, що це державне свято буде відбуватись саме на Майдані. В Указі Президента цього не записано”, - пояснила вона.

С.ЗОРІНА нагадала, що термін встановлення нової ялинки – 27 днів. “А якщо ми її встановлюємо перший раз, то десь на 10 днів більше. Чесно кажучи, на сьогодні не хотілося ризикувати ситуацією, яка є. Тому ми привезли ялинку в Київ раніше. Вона тут вже практично два тижні. Роботи розпочалися відповідно до плану, який ми отримали в серпні”, - запевнила керівник Головного управління культури та мистецтва КМДА.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 18 листопада задовольнив позов КМДА про заборону проведення акцій 21 і 22 листопада на деяких центральних вулицях міста, включаючи Майдан Незалежності.

Сьогодні, 21 листопада, прес-служба Київської міської держадміністрації повідомила, що влада столиці пропонує всім зацікавленим партіям та громадським організаціям відсвяткувати День Свободи 22 листопада на тих територіях, де не виконуються та не заплановані роботи з підготовки до новорічних та різдвяних свят, зокрема, на Європейській, Бессарабській, Контрактовій та інших площах.

“Безпека громадян під час проведення масових заходів – одне з основних завдань не лише правоохоронних органів, а й міської влади. Тому на час монтажу головної новорічної ялинки країни частково перекрито Майдан Незалежності й обмежено проведення мирних акцій на центральній площі Києва”, - наголошується у повідомленні столичної влади.

За даними КМДА, заявки на проведення безстрокових акцій на Майдані Незалежності подала низка політичних сил та громадських організацій, зокрема, Комітет визволення політв’язнів, ВГО «Коаліція Учасників Помаранчевої Революції» та ВГО «Загальновоїнська спілка України». Керівництво міста запросило представників громадських організацій-заявників на нараду, на якій запропонувало обрати будь-які альтернативні місця для проведення відповідних заходів.

Довідка УНІАН. День Свободи був затверджений 19 листопада 2005 року указом тодішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Це свято має відзначатися щорічно 22 листопада.