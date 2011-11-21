П'яний консул РФ у Гданську перекрив дорогу патрульній машині

У Польщі за керування автомобілем у нетверезому стані затримано російського консула.

Як повідомила кореспонденту УНІАН у Польщі представник Гданської поліції, яка затримала російського консула в неділю, 20 листопада, працівник консульства Російської федерації у Гданську на північному заході Польщі на своєму автомобілі заблокував дорогу поліцейській патрульній машині.

Співрозмовник агентства відзначила, що дорожній патруль вирішив перевірити документи та стан водія автомобіля, котрий несподівано перекрив йому дорогу.

"Цей чоловік, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, загородив дорогу поліцейському автомобілю та зупинився поперек неї", - сказала представник поліції.

Вона повідомила, що росіянин, якому близько 50 років, добровільно погодився на тест визначення вмісту алкоголю в крові, котрий виявив в ній понад 3 промілє.

Представник поліції зауважила, що найчастіше у водіїв, котрих затримують у Гданську за їзду у нетверезому стані, його вміст в крові становить від 0,5 до 2 промілє.

Cпіврозмовник агентства відзначила, що поліція не затримала чоловіка через його дипломатичний імунітет, але усі матеріали справи направила до прокуратури та МЗС Польщі.

Представник гданської поліції зауважила, що польська прокуратура теж не зможе притягти дипломата до відповідальності за їзду у п’яному стані.

Прес-секретар польської поліції Маріуш СОКОЛОВСЬКИЙ сказав УНІАН, що їзда на автомобілі до 0,5 промілє алкоголю в крові, згідно з польськими законами, вважається проступком та карається переважно штрафом, розмір якого визначає суд (від 15 до 1,5 тисячі доларів - УНІАН).

Він відзначив, що виявлення більшої кількості алкоголю в крові тягне за собою кримінальну відповідальність до 2 років позбавлення волі.

М.СОКОЛОВСЬКИЙ назвав рідкісними випадки затримання дипломатів за їзду під впливом алкоголю, зауваживши, що у Польщі був випадок затримання водія, котрий мав у крові близько 6 промілє алкоголю.

Прес-секретар зауважив, що дипломат, користуючись своїм імунітетом, міг відмовитись від тесту на алкоголь.

МЗС Польщі підтвердив УНІАН інцидент з російським консулом, але не уточнив, які наслідки, згідно з міжнародним законодавством та загальноприйнятою практикою, йому загрожують.

Поінформоване джерело повідомило УНІАН, що польське МЗС може звернутися до російського з вимогою відкликати цього дипломата, не виключивши, що російська влада сама може це зробити через те, що інформація про інцидент потрапила до засобів масової інформації.

Водночас співрозмовник агентства зауважив, що сторони можуть нічого не робити, й дипломат продовжить роботу у Польщі.

Представник консульства РФ у Гданську не підтвердив і не спростував УНІАН, що працівник консульства був затриманий у неділю за їзду під впливом алкоголю.