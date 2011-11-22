Королевська: позиція судової влади не зупинить соратників Тимошенко

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА оскаржила відмову суду першої інстанції відкрити провадження за позовом проти судді Родіона КІРЄЄВА.

Відповідну скаргу Н.КОРОЛЕВСЬКА подала до Київського апеляційного адміністративного суду, повідомили УНІАН в її прес-службі.

У своїй апеляції Н.КОРОЛЕВСЬКА вимагає скасувати ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва, яка «перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для розгляду по суті». На думку народного депутата, відмова суду першої інстанції - не більш як відписка, якою судова влада покриває протиправні дії щодо лідера опозиції. Вона не витримує жодної юридичної критики і демонструє або незнання українського законодавства, або повну зневагу його на догоду владі.

«До межі абсурду дійшли порушення, пов`язані з утриманням Юлії ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО. Для адвокатів, родичів і однопартійців Ю.ТИМОШЕНКО недоступна – через погіршення стану здоров`я. Проте для слідчих і слідчих дій жодних «протипоказань» немає», - відзначила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА упевнена, що така позиція судової влади не зупинить соратників Ю.ТИМОШЕНКО, і заявляє, що і далі боротиметься проти юридичного свавілля.

Як повідомляв УНІАН, Н.КОРОЛЕВСЬКА 14 жовтня 2011 звернулася до судді Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВА із заявою про надання дозволу на побачення з лідером української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО, яка утримується у Лук’янівському СІЗО. 17 жовтня їй було офіційно відмовлено в побаченні. Депутат вважає таке рішення суду порушенням низки законодавчих актів, зокрема, Конвенції про захист прав людини, Конституції України, положень Європейського Суду з прав людини і закону про статус народного депутата.

8 листопада Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до Окружного Адміністративного суду Києва з вимогою визнати неправомірними рішення судді Печерського райсуду Р.КІРЄЄВА щодо відмови у відвіданні Ю.ТИМОШЕНКО.

10 листопада Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у відкритті провадження за її позовом до судді Р.КІРЄЄВА.