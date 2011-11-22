Тарасюк: Україна відкотилася назад - у болото пізнього кучмізму

Голова Народного руху України, народний депутат України Борис ТАРАСЮК не виключає, що Україну «пустять» до зони вільної торгівлі з ЄС лише після звільнення екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, таку думку він висловив сьогодні під час святкування Дня Свободи біля Лук’янівського СІЗО в Києві.

За словами Б.ТАРАСЮКА, за останні два роки Україна позбулася практично всіх здобутків у царині розбудови демократичних інститутів. «Де-факто, Україна відкотилася на кілька років назад, в болото пізнього кучмізму. В багатьох питаннях, зокрема, такому кричущому, як політичні репресії, влада вийшла на фінальні позиції навіть у порівнянні з домайданівськими часами» - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Наслідки цього, за словами лідера НРУ, можуть бути плачевними. «Сигнали, котрі подають нам європейці, промовисто свідчать про втрату Україною попередніх зовнішньополітичних досягнень», - зазначив він. На думку Б.ТАРАСЮКА, в цьому відношенні реакція наших європейських партнерів прогнозована: «Україну пустять до зони вільної торгівлі з ЄС, коли звільнять ЛУЦЕНКА і ТИМОШЕНКО».

Як зазначив Б.ТАРАСЮК, розвиток ситуації залежатиме від влади. «Якщо вона надалі наступатиме на опозицію, безпідставно триматиме за гратами її лідерів, це стане на заваді і може зірвати парафування угоди про зону вільної торгівлі з ЄС», - зазначив він.

Загалом, на переконання, Б.ТАРАСЮКА, «ситуацією з Ю.ТИМОШЕНКО влада вкотре перейшла межу дозволеного. Вона боїться вільних і незалежних людей. Для тих, хто хоче жити в справжній, вільній, сучасній європейській державі, кожен день стає випробовуванням. Панічний страх перед ними примушує владу заводити нові і нові кримінальні справи».