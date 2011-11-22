Азаров перейнявся долею безпритульних тварин

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству внутрішніх справ посилити контроль та жорстко припиняти випадки знущань над тваринами.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

М.АЗАРОВ вимагає застосовувати всі можливі правові механізми як для профілактики, так і для покарання осіб, причетних до жорстокого поводження з тваринами.

Глава уряду також доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства провести інвентаризацію проблеми безпритульних тварин в усіх містах, селах і селищах. Крім того, відповідне міністерство має запровадити в дію план створення належних умов утримання безпритульних тварин у спеціалізованих закладах та забезпечення превентивних заходів щодо безконтрольного збільшення кількості тварин.

Фахівці профільних відомств повинні надати уряду пропозиції щодо подальшої гуманізації роботи комунальних і санітарно-ветеринарних служб, до компетенції яких належить вирішення зазначеної проблеми.

Прем’єр-міністр також доручив керівникам відповідних центральних органів виконавчої влади та головам обласних державних адміністрацій провести консультації з громадськістю щодо вирішення цієї проблеми, вивчити і використати міжнародний досвід з вирішення проблеми безпритульних тварин, залучити до роботи волонтерів та міжнародні профільні організації.