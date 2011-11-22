На Хрещатику «помаранчеві» поштовхалися з міліцією

Між прихильниками Помаранчевої революції та міліцією на Хрещатику сталася невелика сутичка.

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка виникла при спробі учасників акції пройти до Бесарабської площі Хрещатиком безпосередньо по проїжджій частині.

Бійці спецпідрозділу «Беркут» заблокували рух нечисленної колони в кількості близько 100-150 осіб, не пропускаючи її вперед.

Наразі учасники заходу зупинилися та вигукують «Банду - геть, зека - геть».