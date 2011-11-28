Фракція БЮТ: Литвин хай залишить собі один ноутбук

Фракція «БЮТ-Батьківщина» відмовляється від ноутбуків, закуплених Апаратом Верховної Ради для народних депутатів.

Про це йдеться в заяві фракції, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Ми вважаємо цинізмом закупівлю найдорожчих комп’ютерів для депутатів у той час, коли за протест проти невиплачених пенсій влада вбиває людей», - заявляють у «БЮТ-Батьківщині».

«Ми вимагаємо, щоб гроші, зекономлені на 103 ноутбуках для нашої фракції, були спрямовані на вирішення соціальних потреб», - йдеться в заяві.

«Ми також закликаємо інші фракції так само відмовились від комп’ютерів», - наголошується в заяві «БЮТ-Батьківщини».

«А ЛИТВИН хай залишить собі один ноутбук, якщо йому не вистачає спікерської зарплати», - заявили у фракції.

Як повідомлялося, сьогодні ЗМІ з посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомили, що Управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендерів уклало низку угод на придбання товарів та послуг на загальну суму 8,61 млн. грн.

Зокрема, ТОВ "КПІ-Сервіс" обрано постачальником 485 ноутбуків на загальну суму 5,49 млн. грн. Кожен комп’ютер вартістю 11,3 тис грн. має встановлену пам’ять не менш як 4 Гб і діагональ монітора 23 дюйми.