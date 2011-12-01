Європарламент рекомендує парафувати угоду з Україною в цьому році

Європейський парламент виступає за парафування угоди про асоціацію з Україною в цьому році та її підписання – в наступному.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори щодо угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, присутніх в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

“Зробити необхідний прогрес з метою досягнення швидкого парафування угоди про асоціацію між ЄС та Україною, бажано до кінця 2011 року за можливості”, - написано в документі.

Разом з тим депутати зазначили, що парафування повинно відбуватися на фоні зобов’язань України реалізувати необхідні реформи та посилити демократичні цінності, захист прав людини і дотримання верховенства права.

Крім того, депутати закликали Раду ЄС, Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх дій прагнути підписання угоди з Україною в першій половині 2012 року та підготовки необхідних для її ратифікації документів до кінця 2012 року.

“За умови, якщо заклик поважати верховенство права та інші вимоги, встановлені в резолюції від 27 жовтня 2011 року, будуть почуті”, - зазначив Європарламент.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі винесенням вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням низки інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.

27 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, в якій висловив стурбованість ситуацією в Україні, повагою до верховенства права та прав людини, а також ситуацією з дотриманням інших демократичних цінностей, в тому числі свободи слова та зібрань.