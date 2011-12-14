Костусєв призначив в.о. мера Одеси

Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ, який перебуває на лікуванні у клініці, призначив виконуючим обов`язки мера міста Олександра ОРЛОВА – свого заступника з питань діяльності виконавчих органів.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу зі зв`язків із ЗМІ Управління інформації Одеської міськради Наталя МАЛЬЦЕВА, уточнивши, що відповідне розпорядження О.КОСТУСЄВ підписав сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня О.КОСТУСЄВ, за відомостями з оточення мера, подав у відставку.

З 6 грудня обов`язки мера виконував перший заступник міського голови Одеси Сергій ЧЕРНЕНКО у зв`язку з госпіталізацією О.КОСТУСЄВА до реанімаційного відділення приватної одеської клініки. З 14 грудня С.ЧЕРНЕНКО пішов у тижневу відпустку.