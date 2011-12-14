Прокурор Фролова підозрює, що Тимошенко - симулянтка

Представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА вважає, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не з’являється до суду, оскільки симулює незадовільний стан свого здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні журналістам.

«Складається таке враження, що вона симулює стан свого здоров’я», - сказала прокурор.

Л.ФРОЛОВА додала, що сьогодні після перерви суд розгляне питання, чи можна проводити без участі Ю.ТИМОШЕНКО засідання щодо її скарги.

Л.ФРОЛОВА також нагадала, що 16 грудня в Апеляційному суді Києва розглядатиметься ще одна апеляція захисту Ю.ТИМОШЕНКО на рішення Шевченківського райсуду Києва щодо її повторного арешту за іншою кримінальною справою.

«В апеляції сама пані ТИМОШЕНКО зазначила, що вона хоче бути присутньою на цьому судовому засіданні. Незрозумілим є той факт, чому сюди вона не може з’являтися через стан свого здоров’я, а 16 вона хоче з’явитися», - додала прокурор.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

13 грудня Апеляційний суд Києва почав розгляд по суті скарги Ю.ТИМОШЕНКО на цей вирок.

Засідання суду сьогодні, як і вчора, проходить за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО через поганий стан її здоров`я.

Тим часом сторона державного обвинувачення наполягає на доставленні Ю.ТИМОШЕНКО до суду на засідання.