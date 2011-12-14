Королевська закликала чорнобильців збудувати саркофаг владі

Нинішній уряд став чорнобильською трагедією для всієї Україні. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА - народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, під час виступу на мітингу чорнобильців біля Кабінету міністрів в День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами депутата, «25 років тому ви ціною свого життя захистили не тільки Україну, але й весь світ. Ви, напевно, уявити собі не могли, що доведеться стояти під Кабміном та відстоювати свої чесно зароблені пенсії. Нікому навіть у страшному сні таке не могло наснитися. Тому у нас сьогодні один шлях: максимально об`єднатися та консолідуватися, щоб збудувати саркофаг над Кабміном та чинною владою. Інакше вони, як чорнобильська зараза, продовжуватимуть інфікувати країну беззаконням та свавіллям».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що зареєструвала в парламенті два законопроекти, що стосуються скасування пільг депутатам та чиновникам Кабінету міністрів, а також – повернення повних виплат соціально незахищеним категоріям населення. Вона пообіцяла, що вже в понеділок під час засідання Погоджувальної ради порушить питання щодо негайного розгляду цих законопроектів у сесійній залі. Інформацію про те, коли саме буде голосування, відразу повідомить Комітет захисту протестувальників. «Ми відразу ж вам повідомимо поіменно прізвища тих депутатів, хто дійсно любить свій народ та голосував за законопроект, а хто цього не робив», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона переконана: з нинішньою владою домовитися неможливо. «Вони виходять до протестувальників - обіцяють, брешуть на кожному кроці. Таке відчуття, що Кабінет міністрів - це окрема країна зі своїм кліматом, економікою та соціальним статусом! Тому я прошу всіх вас, коли ви повернетеся до себе додому - будьте тими, навколо кого об`єднуватимуться люди. Всі свої вимоги або пропозиції, питання по організації мітингів, спрямовуйте до Комітету захисту протестувальників. Тільки всі разом ми зможемо перемогти!», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Чорнобильці передали народному депутату низку своїх звернень. Глава парламентського Комітету з питань промполітики та підприємництва пообіцяла, що всі звернення будуть розглянуті та на кожне з них буде відповідна реакція.

В Україні щорічно, 14 грудня, відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, запроваджений указом Президента України № 945/2006 від 10 листопада 2006 року.