Кириленка замінили на Кожем'якіна без благословення Тимошенко?

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ запевняє, що немає жодних розбіжностей у питанні діяльності партії між ним та лідером партії Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам, коментуючи інформацію у деяких ЗМІ, що Ю.ТИМОШЕНКО передала О.ТУРЧИНОВУ записку, в якій йшлося про неприпустимість голосування за закон про вибори народних депутатів, а також про те, що Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ назвала таке голосування помилкою.

За словами О.ТУРЧИНОВА, це не перша провокація, яка оприлюднена у ЗМІ проти партії «Батьківщина».

Він зауважив, що зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Ш.ФЮЛЕ відбувалася не віч-на-віч, а у присутності прокурорів, керівництва СІЗО, тому приватної розмови не вийшло.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що про існування записки, яка нібито була йому передана, може сказати тільки сама Ю.ТИМОШЕНКО або він сам, якщо такий лист спрямований на його ім’я.

На запитання, чи був все ж такий лист, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Я можу сказати, що всі команди нашого лідера ми виконуємо обов’язково», і додав, що в даному випадку можна говорити лише про те, що Ю.ТИМОШЕНКО хворіє, і тому є досить ускладненою комунікація.

Відповідаючи на запитання, чи була комунікація між Ю.ТИМОШЕНКО та ним у день голосування у Верховній Раді за закон про вибори, О.ТУРЧИНОВ зізнався, що такої комунікації не було. «Нам не вдалося у той день оперативно скомунікувати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На запитання, чому в такому разі відбулося голосування, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Я вам уп’яте кажу, що у нас немає розбіжностей з Юлією Володимирівною». «Вони пробують скомпрометувати Юлю, але не можуть, тому вони пробують скомпрометувати партію. Немає розколу в опозиції і немає розколу між Юлею та «Батьківщиною», вона була і залишається нашим лідером», - запевнив О.ТУРЧИНОВ.

При цьому перший заступник голови партії «Батьківщина» взагалі не відповів на запитання кореспондента УНІАН, яким чином відбулася зміна керівництва фракції, якщо це питання до голосування на засіданні фракції не було погоджено з Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Іван КИРИЛЕНКО добровільно подав у відставку з посади голови фракції «БЮТ-Батьківщина». 7 грудня на засіданні фракції головою «БЮТ-Батьківщини» було обрано Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.