Київрада затвердила Стратегію розвитку Києва до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 89 з 110 зареєстрованих у залі депутатів міської ради.

Перед голосуванням перед депутатами виступив голова КМДА Олександр ПОПОВ. Він зазначив, що документ Стратегії готувався за участі фахівців, а також київської громади. В результаті, за його словами, перший його варіант зазнав конструктивних змін і коригувань.

О.ПОПОВ зазначив також, що хоч реалізація Стратегії і потребуватиме понад 80 млрд. євро, однак переважну частину цих коштів передбачається залучити за рахунок інвестиційних проектів, що включені у Стратегію і вже навесні цього року в столиці буде проведено перший відповідний інвестиційний форум.

За підготовлений на сьогоднішнє засідання проект рішення не проголосували депутати фракції «Удар» Кличка та фракції "БЮТ-Батьківщина". Після голосування О.ПОПОВ подякував тим депутатам, які підтримали Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Також голова КМДА звернувся до депутатів, які виступили проти затвердження підготовленого документа. Він зазначив, що сподівається на те, що ці депутати все одно будуть виступати єдиною командою, «яка буде рухати економіку міста і вирішувати проблеми киян».

На засідання сесії сьогодні прийшов також екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО. Виступаючи перед депутатами, він висловив думку, що підготовлену Стратегію треба прийняти, хоча вона, на його переконання, є амбітною. «Виступаючи за підтримку цього документа, я хочу сказати, що це добре, що амбітна – хай амбітність перевищує можливості і цілі, але отримавши юридичний статус, затверджений постановою Кабміну, вам буде нелегко…» - висловив думку О.ОМЕЛЬЧЕНКО. Він також вважає, що юридичний статус документа треба дати й у Верховній Раді. Між іншим, він звернув увагу на плани будівництва житла для киян, які передбачають спорудження близько 42 млн. кв. метрів. «Це ще один Київ. Тому поняття «щільніше» не підходить», - наголосив О.ОМЕЛЬЧЕНКО. Він нагадав, що вже раніше Київ розширив свої межі за рахунок приєднання сіл, територія яких межувала зі столицею. Тому, на його думку, Києву треба й надалі у такий спосіб розширювати свої межі. «І це була б наша помилка з вами, якщо б ми не поборолися на державному рівні про кільце майбутнього Києва. Замикатися в середовищі тої границі, яка є, то велика помилка», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.